В Армении планируется открыть завод по аффинажу золота

В Армении скоро откроется завод по аффинажу золота, где будут производиться слитки банковского золота. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2018 год сказал председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян, отвечая на вопрос депутата от партии “Процветающая Армения” Сергея Багратяна.

Багратян поинтересовался о золотых запасах ЦБ, какие резервы предоставляются.

“В 2004 году было продано золото ЦБ, у нас было 1,6 тонны золота. Смысл продажи был двойным, во-первых, цены соответственно возросли, и на тот момент была проблема с доходами бюджета. В то время мы не получали почти никакого процента от управления золотом. Цены на золото в мире претерпевают большие изменения. Сегодня есть более надежные инструменты, чем золото.Однако мы уже два года работаем с авторитетной швейцарской компанией, и уже последние аккорды, и очень скоро в Армении откроется завод по афинажу золота, где будут производиться банковские слитки”, - сказал Джавадян.

Он отметил, что производители золота в Армении получат возможность либо передать заводу золото и получить банковский слиток, либо просто продать его заводу. По словам Джавадяна, у них будет возможность покупать золото с рынка в армянских драмах. По его мнению, в следующем году уже будет такая возможность, уже все готово, место завода изначальновыбрано.

По словам Джавадяна, ЦБ в лице государства может быть “молчаливым” акционером на 6-7%.