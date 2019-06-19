Посол Галачян встретился с председателем нижней палаты парламента Казахстана

Посол Армении в Казахстане Гагик Галачян 18 июня встретился с председателем нижней палаты Мажилиса Казахстана Нурланом Нигматулиным (Nurlan Nigmatulin).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, стороны констатировали, что традиционные двусторонние дружественные связи находятся на высоком уровне. Стороны с удовлетворением отметили важность недавних контактов между высшим руководством Армении и Казахстана для дальнейшего развития межгосударственных отношений.

Стороны коснулись межпарламентского сотрудничества, дальнейшего расширения взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, обсудили возможности совместной работы на платформах региональных и международных парламентских организаций.

Г. Галачян представил итоги визита 22-24 мая в Нур-Султан армянских депутатов межпарламентской группы дружбы Армения - Казахстан. В этом контексте была отмечена важность дальнейшего укрепления сотрудничества межпарламентских групп дружбы.

Посол Галачян подтвердил участие делегации во главе с председателем НС РА в Форуме спикеров евразийских стран, который состоится с 24 по 25 сентября в Нур-Султане, и пожелал собеседнику успехов в организации этого важного мероприятия.