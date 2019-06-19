Сторона обвинения просит суд арестовать Кочаряна и отменить решение первой инстанции

На судебном заседании по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других подсудимых прокурор Петрос Петросян представил суду первую апелляцию. Как сообщает Арменпресс, в апелляционном уголовном суде рассматривается рассмотрение апелляционной жалобы представителей Генпрокуратуры РА и правопреемников потерпевших 1 марта против решения судьи суда общей юрисдикции Еревана Давида Григоряна, об изменении ареста Кочаряна и освобождении его под личное поручительство, а также о приостановлении уголовного дела и направлении его в Конституционный суд.

“Суд первой инстанции, принимая решение, не учел того обстоятельства, что на данном этапе производства в условиях ознакомления со всеми материалами дела и с полным кругом лиц, проходящих по делу, возможно более сильное воздействие на этих лиц и риск воспрепятствования осуществлению правосудия”, - отметил Петросян.

По его словам, при наличии высоких рисков воспрепятствования правосудию в отношении обвиняемого Кочаряна должна быть избрана мера пресечения в виде ареста, а другие меры пресечения не могут считаться действенной гарантией.

“Судебный акт суда первой инстанции не является законным, мотивированным и обоснованным, суд допустил судебную ошибку. Поэтому прошу суд отменить решение и вынести новый судебный акт, а также применить меру пресечения в виде заключения под стражу”, - заключил Петросян.

18 мая суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством Давида Григоряна изменил меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна под личное поручительство президента АрцахаБако Саакяна и экс-президента Аркадия Гукасяна. Затем судья Григорян приостановил производство уголовного дела и направил его в Конституционный суд.

23 мая Генпрокуратура Армении опротестовала два решения, принятые судьей суда общей юрисдикции Еревана Давидом Григоряном по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex,Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс ЭсЭс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года, при содействииСамвелаМайрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.