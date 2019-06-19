Отказ Тегерана от выполнения некоторых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе является "минимальной мерой". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Вопреки заявлениям некоторых стран, наши шаги - это минимальные меры, на которые мы пошли. Другие участники [СВПД] не выполняют своих обязательств в рамках соглашения", - приводит агентство ISNA слова президента. Он отметил, что "суть СВПД заключается в том, чтобы наладить экономические и торговые связи Ирана с остальным миром".

Роухани добавил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, если тот продолжит оказывать на него давление.