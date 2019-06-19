Microsoft планирует добавить новую клавишу на клавиатуры

Компания Microsoft рассматривает возможность добавить новую клавишу Office на клавиатуры. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал The Verge.

Предполагается, что клавиша будет служить для быстрого вызова приложений Microsoft Office. Новая кнопка заменит клавишу Windows на правой стороне клавиатуры.

По информации портала, Microsoft проводит опрос о необходимости этой клавиши на ноутбуках.

Если Microsoft добавит новую клавишу, то это будет первым изменением раскладки клавиатуры за 25 лет, отмечает The Verge. Стандартная раскладка под названием Microsoft Natural появилась в 1994 году.