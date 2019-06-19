Новый рейс по направлению - Санкт - Петербург -Ереван: Комитет гражданской авиации считает это важным с точки зрения конкуренции

В скором времени авиаперевозки Санкт – Петербург - Ереван и обратно будет осуществлять еще одна авиакомпания. Российский ”Коммерсантъ” сообщает, что компания “Smartavia”(прежнее название Nordavia) с 11 июля из Санкт-Петербургского аэропорта “Пулково” будет осуществлять прямые рейсы в Ереван. Полеты будут осуществляться до 25 октября. В компании сообщают, что полеты в Ереван будут осуществляться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям.

В Комитете гражданской авиации сообщили Арменпресс, что разрешение компании было выдано с 6 мая. Комитет положительно оценивает появление новых авиаперевозчиков на армянском рынке, это важно с точки зрения конкуренции. В настоящее время рейсы из Санкт-Петербурга в Ереван осуществляет авиакомпания “Урал”, сейчас с приходом новой авиакомпании появится конкуренция, что может оказать влияние как на услуги, так и на стоимость билета. В комитете сообщили, что при наличии полетов одной авиакомпании в этом направлении можно было летать два дня в неделю, сейчас, с приходом второй, полеты будут четыре раза в неделю. В результате, пассажиры смогут иметь возможность выбора по дням и по часам.