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Сара Анджарголян назначена руководителем офиса главного комиссара по делам диаспоры


Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сара Анджарголян назначена руководителем офиса главного комиссара по делам диаспоры.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

14 июня решением премьер-министра РА главным комиссаром по делам диаспоры был назначен Заре Синанян.

Сара Анджарголян - соучредитель и исполнительный директор “Импакт Хаби”.




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