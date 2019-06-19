Решением премьер-министра Никола Пашиняна Сара Анджарголян назначена руководителем офиса главного комиссара по делам диаспоры.

Об этом Арменпресс сообщили в аппарате премьер-министра Армении.

14 июня решением премьер-министра РА главным комиссаром по делам диаспоры был назначен Заре Синанян.

Сара Анджарголян - соучредитель и исполнительный директор “Импакт Хаби”.