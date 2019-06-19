В повестке дня заседания правительства - пакет о базовом налогообложении недвижимого имущества

В повестке дня заседания правительства РА 20 июня включен разработанный Комитетом кадастра недвижимости пакет, который некоторыми кругами общества воспринимается как “повышение налога на имущество”. Как сообщилиАрменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Комитета кадастра недвижимости Армении, учитывая это, Комитет кадастра на прошлой неделе распространил справку, в которой кратко разъясняет ситуацию, небходимость разработки пакета, что ожидается после его принятия, и какую связь он может иметь с изменением размера налога на имущество.

"Со справкой можно ознакомиться на официальном сайте Комитета: https://www.cadastre.am/article/1571. Интервью на эту тему дали руководитель комитета Сархат Петросян и его заместитель Араик Саакян (ссылки размещены на официальном сайте и на страницах комитета в соцсетях). В то же времяСархат Петросян готов после заседания правительства ответить на вопросы журналистов.

В пакет доклада включены проект Закона “Об установлении порядка кадастровой оценки, приблизившейся к рыночной стоимости недвижимости с целью налогообложения недвижимым имуществом” и законопроект О внесении изменений в Налоговый кодекс”, - говорится в сообщении Комитета кадастра недвижимости Армении.