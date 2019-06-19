В Конгрессе попросили Facebook отложить выпуск криптовалюты

Председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США Максин Уотерс во вторник попросила компанию Facebook отложить выпуск в обращение собственной криптовалюты Libra, который намечен на 2020 год, до тех пор пока законодатели и регуляторы США не завершат соответствующие проверки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном заявлении Уотерс.

"Учитывая проблемное прошлое компании, я прошу Facebook согласиться на мораторий в отношении любых шагов по продвижению вперед в деле разработки криптовалюты, пока у Конгресса и регуляторов не будет возможности изучить эти вопросы и принять меры", - отметила она.

Уотерс также подчеркнула, что руководители компании должны выступить на слушаниях в Конгрессе, посвященных Libra. По ее словам, Facebook "неоднократно демонстрировала пренебрежение к защите и осмотрительному использованию [личных] данных" пользователей.

Ранее во вторник в блоге Facebook появилась информация о том, что компания запустит в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal проинформировала, что ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по $10 млн в создание консорциума, который "будет управлять криптовалютой", создаваемой Facebook.