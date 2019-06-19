Армяно-грузинский “Мост дружбы” начнет строиться в августе

Строительные работы по проекту “Мост дружбы”, соединяющего Грузию и Армению на территории КПП Садахло - Баграташен на государственной границе между Арменией и Грузией, начнутся в августе. Как передает Арменпресс, об этом представитель иранской организации “Tunnel Sadd Ariana” в Армении - Артавазд Багумян сообщил “Алик медиа”.

В международном конкурсе, объявленном на электронной площадке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), для реализации проектных и строительных работ моста, приняли участие 7 организаций. Победителем признана иранская компания “TunnelSaddArian”. “Этап проектирования завершится примерно через два месяца, если все пройдет без препятствий, скорее всего, в августе начнутся строительные работы и завершатся в течение года”, - отметил представитель организации.

Длина “Моста дружбы” - около 200 метров. Будут построены два отдельных параллельных моста на расстоянии одного метра друг от друга. Высота строящегося моста составит 18 метров, на два метра выше нынешнего моста на границе.

“Ширина каждого моста составляет 11,8 метра. В каждом направлении смогут проезжать по три транспортных средства”, - сказал АртаваздБагумян.

На строительство моста ЕБРР предоставил кредит в 7 млн 300 тысяч евро, 50% от суммы погасит Грузия, 50% - Армения.

Новый мост будет построен в соответствии с европейскими стандартами, а старый будет отремонтирован. По мнению экспертов, в случае заторов, это будет хорошей альтернативой.