Первый канал начинает второй сезон проекта “К Детскому Евровидению”
Первый канал объявляет о начале приема заявок на участие в проекте “К Детскому Евровидению”. Как сообщили Арменпресс в Общественном телевидении Армении, в проекте могут принять участие граждане Армении и дети армянской национальности, которым по состоянию на 24 ноября будет не менее 9лет, но не более 14.
Победитель проекта со своей конкурсной песней представит Армению в Польше на Международном песенном конкурсе “Детское Евровидение –2019”.
Заявки принимаются до 10 августа. Заполнениезаявки и ознакомление с условиями участия делается на сайте www.eurovision.am
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