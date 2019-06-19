Иран не продлит двухмесячный срок для участников СВПД по исполнению своих обязательств

Иран не будет продлевать двухмесячный срок для стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в течение которого они должны полностью исполнить свои обязательства по ядерной сделке. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

"Двухмесячный срок, который Иран определил для остальных стран - участниц СВПД, продлен не будет, - приводит слова Камальванди агентство Tasnim. - Мы продолжим действовать строго в соответствии с ранее принятым нами планом". Во вторник представитель ОАЭИ заявил, что Тегеран после 27 июня этого года оставляет за собой право хранения свыше 300 кг обогащенного урана на территории страны вопреки условиям СВПД, а также прекращает экспортировать тяжелую воду.

По словам Камальванди, "в соответствии с законом об исполнении СВПД правительством Ирана реализация ядерной сделки со стороны Тегерана должна проходить одновременно с исполнением остальными странами, подписавшими соглашение, своих обязательств". "Мы не можем придерживаться положений ядерной сделки, если другие участники договора не выполняют ее условия", - подчеркнул представитель ОАЭИ.