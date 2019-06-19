Делегация Французского агентства развития обсудила с министром экономики программы, касающиеся экономики

Министр экономики Армении Тигран Хачатрян принял делегацию Французского агентства развития. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и связей с общественностью Министерства экономики Армении, директор Агентства по странам Восточной Европы, Кавказа, Турции и Азии СесилКупри представила текущие программы и деятельность агентства. Глава делегации выразила благодарность министру за содействие в реализации программ, имеющих двустороннее значение.

В ходе встречи,с заместителем министра экономики АртакомКамаляном были обсуждены вопросы, касающиеся процедур, компонентов и необходимых изменений программы “Развитие орошаемого сельского хозяйства в Араратской и Армавирской областях”. Стороны отметили важность организации процессов, направленных на скорое начало программы.

Представители ФАР также коснулись и основных направлений осуществляемых с Арменией программ: укрупнение земель, доступность кредитов для фермерских хозяйств, обеспечение занятости областного населения и предотвращение потока молодежи в столицу, стимулирование программ по переработке сельхозпродукции.

В то же время представители ЗФГ говорили и о возможностях сотрудничества с агентством в сферах управления водной системой в городах, повышения энергетической эффективности и развития территориальных инфраструктур.

“Будем рады обсудить любую инициативу, исходя из приоритетов повестки содействияФранцузского агентства развития. Без институционального развития и управления, лишь необходимыми процедурами, мы никогда не сможем достичь нашей цели - обеспечения такого качества общественных услуг, чтобы ограниченные ресурсы использовались бы с максимальной выгодой. Физическая инфраструктура - всего лишь средство, и без современных технологий управления обеспечить качественные услуги невозможно. В этом плане ваши методы в деле обеспечения сбалансированности между отдельными отраслевыми программами и вопросами институционального обеспеченияточны”, - подчеркнул министр Тигран Хачатрян.