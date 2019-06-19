США назвали условие применения силы против Ирана

Министерство обороны США исходит из того, что применение военной силы против Ирана потребовало бы консенсуса мирового сообщества, однако оставляет за собой право на односторонние ответные действия в случае удара Тегерана по американским гражданам или объектам. Как передает Арменпресс, об этом заявил во вторник на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Пол Селва, комментируя рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана после инцидента в Оманском заливе.

"потребуется международный консенсус перед тем, как будет применена сила. С одной конкретной оговоркой: если иранцы поставят под удар граждан, средства или вооруженные силы США, то мы оставляем за собой право ответить с применением военных действий. И им [иранцам] необходимо это знать, это должно быть совершенно ясно", - сказал военачальник.