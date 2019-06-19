В порту Филадельфии на судне изъяли 16,5 тонны кокаина

Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов в порту Филадельфии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Федеральные власти изъяли примерно 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии. Это самый большой объем изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания", - сообщается в Twitter прокуратуры.

Отмечается, что стоимость изъятого кокаина на черном рынке может составлять более миллиарда долларов.

По данным прокуратуры, экипаж судна сейчас задержан, им предъявлены обвинения. Прокуратура ведет расследование инцидента.