Научные центры онкологии и лучевой медицины и ожогов имени Фанарджяна возвращены Министерству здравоохранения

Национальное собрание сегодня 115 голосами “за”, 0 “против”, 0 “воздержавшихся” приняло проект законаО внесении изменений в Закон Республики Армении “О программе приватизации госимущества на 2017 - 2020 годы”. В соответствии с проектом 2 научных центра национальной онкологии и лучевой медицины и ожогов имени Фанарджяна будут исключены из списка приватизации.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, Национальный онкологический центр имени Фанарджяна осуществляет больничную и внебольничную медицинскую помощь и обслуживание злокачественных и доброкачественных новообразований, диспансерный контроль онкологических больных, а также сбор статистической информации об онкологических больных со всей территории республики. Больница республиканского значения с 500 койками имеет как диагностические, так и лечебные возможности.

Научный центр лучевой медицины и ожогов осуществляет функции республиканского значения, в частности, это единственное специализированное учреждение, предоставляющее медицинскую помощь и обслуживание лицам с ожоговыми и лучевыми заболеваниями, где ежегодно лечится 550-600 граждан. Центр осуществляет профессиональные консультации в медицинских центрах города Еревана и областей, а также обеспечивает постоянный контроль и лечение лиц, страдающих лучевой болезнью.

“Исследования показывают, что деятельность этих компаний в статусе государственных закрытых акционерных обществ более эффективна что, однозначно, не исключает возможности привлечения и частных инвесторов”, - отметил министр, добавив, что в случае появления соответствующих инвесторов, исходя из перспектив развития указанных организаций, планируется применить формат сотрудничества государство - частный инвестор.