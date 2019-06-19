СК завершил предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту кражи в крупных размерах: 27-летнему молодому мужчине предъявлено обвинение

В следственном отделе административных районов Арабкир следственного управления Еревана Следственного комитета Армении завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту кражи в крупных размерах. В отделе информации и общественных связей Следственного комитета сообщили, что обвинение выдвинуто 27-летнему молодому человеку.

По данным, полученным в ходе досудебного производства, 6 февраля 2019 года, около 23: 20 лицо, совершившее преступление, умышленно, с применением камня, разбило входную стеклянную дверь магазина сотовых телефонов на проспекте Комитаса города Ереван, незаконно проникло в зал и похитило мобильные телефоны разных моделей, причинив ущерб в размере 1.510.000 драмов.

По совокупности добытых достаточных доказательств 27-летнему жителю Еревана предъявлено обвинение по пунктам 2 и 3 части 2 статьи 177 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса РА. В качестве меры пресечения в отношении него избрана подписка о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, осуществляющему надзор за законностью предварительного следствия.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.