Борис Джонсон извинился за резкие высказывания в прошлом

Экс-глава МИД Великобритании и фаворит борьбы за пост премьер-министра страны Борис Джонсон заявил, что просит прощения у всех, кого могли задеть резкие высказывания, которые он делал в ходе своей долгой карьеры журналиста и политика. Джонсон принес извинения в эфире первого телеканала Би-би-си, который во вторник показывал дебаты претендентов на пост лидера британской Консервативной партии, которому предстоит сменить Терезу Мэй в качестве главы правительства, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если я кого-то оскорбил за те 20 или 30 лет, то я приношу извинения за причиненные оскорбления", - сказал он, отвечая на вопрос об исламофобии в британском обществе и последствиях неосторожных высказываний политиков о мусульманах.

Во вторник Джонсон увеличил свой отрыв от других претендентов на премьерское кресло, заручившись поддержкой 126 из 313 депутатов в ходе внутрипартийного голосования. Нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант, занявший второе место после Джонсона по уровню поддержки, получил 46 голосов.