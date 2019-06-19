Губернатор Котайка в Вохчаберде представил пакет решения проблем, волнующих жителей

Губернатор Котайка Романос Петросян с рабочим визитом находился в общине Вохчаберд. Причина визита - вопрос компенсации, волнующей жителей оползневой зоны на протяжении многих лет. Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Котайка, Романос Петросян был там с пакетом решения проблемы. Он встретился с жителями и обсудил с ними проблему оползневой зоны. Губернатор сообщил вохчабердцам, что в направлении решения проблемы уже предпринимаются действенные шаги.

“На первом этапе 10 семей, проживающих на самых аварийных участках, получат компенсацию из резервного фонда государственного бюджета на 2019 год. На втором этапе еще 49 семей, получат компенсации. Параллельно будут оценены их нужды, и на третьем этапе завершим программу с перспективой компенсации еще 47 семьям”, - сказал губернатор на встрече с жителями Вохчаберда.

В течение ближайших 2-3 недель будет сформирована рабочая группа из представителей Управления градостроительства, Государственного комитета по градостроительству, Министерства по чрезвычайным ситуациям, общинной администрации Вохчаберда, и группа экспертов начнет работать над оценкой потребностей жителей оползневой зоны.

Губернатор заверил, что 106 семей получат компенсацию в размере понесенного им ущерба, и эта проблема уже в повестке правительства и администрации Котайка.