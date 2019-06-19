Трамп заявил, что делегации США и КНР начнут очередной раунд торговых переговоров 19 июня

Представители США и Китая начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликтов в торговой сфере в среду, 19 июня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник глава американской администрации Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Флорида. Трансляцию выступления вели американские новостные телекомпании.

"С завтрашнего дня [19 июня] наши команды начинают переговоры по [торговой] сделке. Посмотрим, что произойдет. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех [сторон]", - отметил глава государства.

Он также рассказал, что прошедший во вторник телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был продолжительным. "У меня очень хорошие отношения с председателем Си [Цзиньпином]. Я думаю, у нас есть шанс [заключить торговую сделку]", - отметил глава вашингтонской администрации.

Трамп в очередной раз утверждал, что Пекину "не нравятся [введенные США таможенные] пошлины в связи с тем, что многие компании покидают Китай, чтобы избежать пошлин". Говоря о запланированной встрече с председателем КНР на полях саммита G20, который состоится в Осаке в конце июня, он отметил, что переговоры "могут пройти очень хорошо".