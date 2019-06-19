МЧС Армении проводит профилактические мероприятия в наиболее пожароопасных районах столицы
Министерство по чрезвычайным ситуациям осуществляет превентивные меры в наиболее пожароопасных районах столицы, осуществляя контролируемое горение сухого травяного покрытия.
Как передает Арменпресс, МЧС Армении сообщает, что 19 июня в соответствии с графиком будут проведены мероприятия на территории, прилегающей к Русской Церкви на проспекте Исакова, на 17-й улицы Норка в направлении села, на улице Овсепяна, на улице Глинки 2, на 4-ой улице Нубарашена, по соседству с кварталом Ной, в 1-м массиве Нор Норка, на улице Львовян.Работыначнутся с 10: 00.
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