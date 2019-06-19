В Гегаркунике старт реализации субвенциальных программ дан в общине Геховит

Старт субвенциальным программам, осуществляемым правительством РА в Гегаркуникской области, был дан из общины Геховит, где в рамках той же программы на данный момент асфальтируется центральная улица села длиной около 800 метров и площадью около 5000 квадратных метров. Как сообщил Арменпресс руководитель общины ГеховитВардан Погосян, проектно-сметная стоимость асфальтирования улицы составила около 41 млндрамов, 60% из которых вложило правительство Армении, 40% - сельская администрация села Геховит. Строительные работы начались с 11 июня 2019 года и завершатся в ближайшие дни. “Это очень важная программа для нашей общины, можно сказать, долгожданная годами программа, по которой эта дорога будет связанас межгосударственной дорогой Мартуни - Гетап, проходящей через наше село, облегчая движение по этой дороге. Наша следующая субвенциальная программа, касающаяся строительства оросительной системы, ждет одобрения правительства. Будем надеяться, что и эта жизненно важная программа также будет завершена в течение этого года”,- сказал глава общины.

С ходом реализации стартовавшей в области первой субвенциальной программы на месте ознакомился губернатор Гегаркуника Гнел Саносян. Губернатор провел тщательный осмотр стройплощадки, дал соответствующие указания строителям и поручил строго соблюдать качество строительства, целенаправленно тратить предоставленные средств. После обхода губернатор представил Арменпресс обобщенную информацию о других субвенциальных программах в области:“Мы представили в правительство 112 субвенциальных программ, первая из которых, как видите, уже претворяется в жизнь в Геховите. На сегодняшний день у нас уже есть утвержденные правительством 36 программ, а в течение каждой из ближайших недель будет утверждено до 15-20 программ. Думаю, что в течение месяца будут утверждены и начаты все программы, которые в основном охватывают сферы ремонта и строительства дорог, образовательных и дошкольных учреждений, питьевых и оросительных водопроводов. Общая стоимость инвестиций, осуществленных правительством и общинами для реализации субвенциальных программ, составит более 6 млрддрамов. Я лично, с целью мониторинга хода работ и постоянного наблюдения за обеспечением качества, буду обходить все строительные участки. Соответствующий контроль будет осуществлен также и со стороны управления градостроительства областной администрации, чтобы выделенные средства были израсходованы эффективно и целенаправленно”, - отметил губернатор Гнел Саносян.

Хосров Хлхатян