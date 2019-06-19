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Газоснабжение некоторых районов Раздана, Цахкадзора и ряда сел временно прекращено


В целях осуществления аварийно-восстановительных работ 19-го июня с 10: 00 до 15: 00 было прекращено газоснабжение городов Цахкадзор Котайкской области, района Кентрон города Раздан, Макравана, железнодорожной станции, Верин Ахпюрака, Ванатура, Какавадзора и сел Артаваз, Пюник, Меградзор, Мармарик, Дзорак, Агавнадзор.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - как передает Арменпресс, говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.




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