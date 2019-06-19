Конгресс США потребовал от Трампа объяснить размещение войск на Ближнем Востоке

Республиканцы и демократы Сената США призвали президента Дональда Трампа объяснить свое решение о размещении дополнительных американских войск на Ближнем Востоке и предупредили, что Конгресс не санкционировал военные действия против Ирана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что все более эскалационные действия обеих сторон приведут к ненужному конфликту. Учитывая этот растущий риск, мы хотим повторить, что на сегодняшний день Конгресс не санкционировал войну с Ираном ", - говорится в письме сенаторов Трампу.

Они добавили, что "ожидают", что администрация Трампа приедет в Конгресс за военным разрешением, прежде чем они развернут силы "в военных действиях или районах, где военные действия с Ираном неизбежны".

Авторами обращения к президенту выступили сенаторы Тим Кейн и Майк Ли. Письмо также подписали Джефф Меркли, Берни Сандерс, Крис Мерфи и Рэнд Пол.

Ранее сообщалось, что американское военное командование перебросит дополнительно около 1 тыс. военнослужащих на Ближний Восток.