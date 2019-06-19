Марк Эспер станет и.о. главы Пентагона 24 июня
Патрик Шанахан передаст свои полномочия и.о. министра обороны США Марку Эсперу 24 июня. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник сообщении Пентагона.
Шанахан уходит в отставку с поста и.о. министра обороны "в полночь 23 июня 2019 года и завершает свою работу в министерстве обороны", отмечается в заявлении. "Министр Сухопутных войск США [Марк] Эспер станет исполняющим обязанности министра обороны сразу после этого <...> Полномочия и функции и.о. министра обороны перейдут Эсперу 00:01 24 июня 2019 года", - отмечается в документе.
Президент США Дональд Трамп объявил ранее о том, что Шанахан берет самоотвод, а на должность министра обороны будет выдвинута кандидатура Эспера. Последний в настоящее время является министром Сухопутных войск США. Занимающее этот пост лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется министру обороны. Трамп написал в своем Twitter, что Шанахан сам принял решение взять самоотвод. Однако немногим ранее появились данные о том, что Трамп недоволен Шанаханом и рассматривает возможность назначения на пост главы Пентагона кого-то другого. Это кадровое назначение подлежит утверждению Сенатом Конгресса.