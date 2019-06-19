Трамп официально начал предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении бороться за высший пост в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

О своем решении он заявил сторонникам в Орландо (штат Флорида) ровно спустя четыре года после прошлого старта избирательной кампании. «2016 год был определяющим в истории. Никто не сделал столько, сколько мы. И в 2020-м мы сделаем это снова», — сказал он.

Трамп пожаловался, что с самого первого дня в Белом доме подвергался нападкам со стороны лживых СМИ и сторонников «охоты на ведьм». Он также обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году.

Трамп во время выступления отметил: "Я укрепил вооруженные силы, ввел санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, это создало очень серьезную конкуренцию для России". "Никто не проявлял большей жестокости по отношению к России, чем Дональд Трамп", - добавил он. "Демократов не волнует Россия, их волнует только государственная власть", - констатировал Трамп.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.