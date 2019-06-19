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Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание


Национальное собрание продолжает очередное четырехдневное заседание. Как передает Арменпресс, в повестку заседания 19 июня включен ряд следующих вопросов.

Депутаты проголосуют по ряду обсужденных в предыдущий день законодательных инициатив - О внесении дополнений и изменений в Закон “О рекламе” и О внесении изменения в Закон “Об играх с выигрышем, интернет-играх с выигрышем и игорных домах”, О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Армения, О внесении изменения в Налоговый кодекс Республики Армения, О внесении дополнения в Закон “О праздниках и памятных днях” , О внесении дополнений и изменений в Водный кодекс Республики Армения, “Об амнистии ряда административных правонарушений и штрафов, примененных за государственную пошлину” и ряд других проектов законов.

В повестке дня также обсуждение во втором чтении пакета изменений Налогового кодекса.




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