“Республика Армения”: есть контакты, встречи, следовательно, в повестке мирного урегулирования не поставлена точка

Газета “Айастани Анрапетутюн” пишет: “При посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ 20 июня в Вашингтоне состоится очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана ЗограбаМнацаканяна и Эльмара Мамедъярова. В связи с этим член парламентской фракции “Мой шаг” Гор Геворкян отметил:

“В процессе мирного урегулирования карабахского конфликта сформировалась повестка, которая, по сути, соответствует интересам и приоритетам внешней политики Армении, в том числе и Республики Арцах. Очень важно то обстоятельство, что усилия объединившихся вокруг этого формата сил направлены на продолжение и углубление процесса. Фактически, есть контакты, встречи, что означает,в повестке мирного урегулирования не поставлена точка. Если бы эти контакты или коммуникационная платформа в каком-то смысле отсутствовали бы, тогда риски конфронтации повысились бы больше. Я не говорю, что рисков нет, но их меньше кода есть контакты и встречи”.

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