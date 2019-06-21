“Ереванский бестселлер”: на первом месте - книги о Гарри Поттере, детская литература, май, 2019
Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших детских художественных произведений по данным продаж за май.
Первую горизонтальную занимает книга Дж. К. Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень”. Лишившись родителей, Гарри Поттер живет в семье тети, где мальчика преследуют, унижают и содержат полуголодным. Однако, когда ему исполняется одиннадцать лет, его приглашают в невообразимую школу Хигвортс, где могут учиться только юноши и девушки, наделенные уникальными магическими способностями.
На второй горизонтальной – “Армянские сказки”. Сказки, представленные в книге, содержат в себе истины и ценности, сохранившие свою актуальность и по сей день.
На третьем месте – “Сказки” Ганса Христиана Андерсена, которые хорошо известны всем малышам не только в виде книги, но и мультфильмов и полнометражных художественных фильмов, поскольку значительная их часть экранизирована.
С полным списком бестселлеров на армянском можете ознакомиться на сайте armenpress.am по адресу
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«Цинковые мальчики»
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