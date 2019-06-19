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Глава МИД Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком


18 июня, в преддверии предстоящей в Вашингтоне встречи глав МИД Армении и Азербайджана, министр иностранных дел Армении встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым (Россия), Стефаном Висконти (Франция), Эндрю Шофером (США), а также личным представителем Действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком. Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

В ходе подготовительной встречи собеседники оценили нынешнюю ситуацию мирного процесса, в том числе и в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч.




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