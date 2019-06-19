Европейские индексы - 18-06-19
МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.03% и составил 12331.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.20% и составил 5509.73 пункта, британский FTSE вырос на 1.17% и составил 7443.04 пункта, а российский RTSI вырос на 1.37% и составил 1359.23 пункта.
- 08:58 Европейские индексы - 18-06-19
- 08:57 Американские индексы выросли - 18-06-19
- 08:56 Цены на цветные металлы - 18-06-19
- 08:55 Цены на драгоценные металлы выросли - 18-06-19
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