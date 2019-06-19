Европейские индексы - 18-06-19

МОСКВА, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.03% и составил 12331.75 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.20% и составил 5509.73 пункта, британский FTSE вырос на 1.17% и составил 7443.04 пункта, а российский RTSI вырос на 1.37% и составил 1359.23 пункта.