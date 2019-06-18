Ованес Мовсисян посетил иранское агентство ИРНА

Руководитель ГНКО “Центр общественных связей и информации” аппарата премьер-министра Армении Ованес Мовсисян и преподаватель кафедры иранистики ЕГУ Армен Исраелян посетили 18 июня иранское агентство ИРНА, провели встречу с гендиректором агентства Сейедом Зия Хашеми.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ИРНА, гости ознакомились с деятельностью агентства.