За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 50 случаев преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 15 случаев кражи личного имущества, по 7 случаев мошенничества и побоев, 4 случая причинения телесных повреждений, 3 случая фальшивомонетничества, 2 случая хулиганства, по 1 случаю присвоения или растраты, уклонения от уплаты налогов, изъятия оружия и боеприпасов, обнаружения наркотиков, взяточничества, злоупотребления должностными полномочиями, применения насилия в отношении представителя власти, угрозы убийством и ложного сообщения об акте терроризма.

За данный период найден 1 человек, находящийся в розыске, еще 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 1 человек погиб, 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.