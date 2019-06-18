Qatar Airways вернула лидерство в рейтинге авиакомпаний мира по версии Skytrax

Qatar Airways возглавила глобальный рейтинг авиакомпаний World Airline Awards 2019 года, который составила британская маркетинговая компания Skytrax. Перевозчик лидирует в рейтинге в пятый раз за всю историю опросов, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Годом ранее катарская компания была на втором месте, а на первом была Singapore Airlines. Сейчас сингапурская компания опустилась на вторую строчку рейтинга.

Третье место сохранила японская ANA All Nippon Airways. На четвертую строчку с шестой поднялась гонконгская Cathay Pacific Airways. Emirates опустилась на пятое место с четвертого, а тайваньская EVA Air - на шестое с пятого.

Hainan Airlines поднялась на седьмую строчку с восьмой, Qantas Airways - на восьмую с одиннадцатой. Deutsche Lufthansa опустилась с седьмой на девятую строку рейтинга. На десятом месте осталась с 2018 года осталась Thai Airways.

Занимавшая годом ранее девятое место Garuda Indonesia оказалась 12-й.

В Skytrax назвали Philippine Airlines авиаперевозчиком, добившимся наибольшего прогресса за последний год.

Лучшим авиационным альянсом третий год признается Star Alliance.

"Аэрофлот" за год поднялся с 23-го места в рейтинге на 22-е, S7 - с 98-го на 96-е.

Среди лоукостеров шестой год подряд лидирует малазийский перевозчик AirAsia. Между тем в Европе лидерство перешло к EasyJet, которая сместила на вторую позицию прошлогоднего победителя Norwegian.

Региональные лидеры остались без изменений: лучшей авиакомпанией в Европе была названа Lufthansa, в Северной Америке - Air Canada, в Азии - Singapore Airlines.

В Восточной Европе рейтинг седьмой год подряд возглавляет "Аэрофлот". Вторую строку по-прежнему занимает LOT Polish, а третью - S7. На шестой позиции в данной номинации находится "Победа", замыкает десятку авиакомпания "Россия".

Рейтинг составили по результатам опроса 21,65 млн пассажиров из более чем 100 государств, который проводили с сентября 2018 года по май 2019 года. В опросе Skytrax упоминались свыше 300 авиакомпаний, в окончательный рейтинг вошли сто лучших.