Зеленский назвал сохранение транзита газа из РФ гарантией энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сохранение транзита российского природного газа через украинскую территорию гарантией энергетической безопасности Украины и Европы. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил на брифинге в Берлине по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал он.

Зеленский сообщил, что обсудил с Меркель проект газопровода "Северный поток - 2", признав что позиции государств по нему "диаметрально разнятся". "Наши позиции относительно проекта "Северный поток - 2" являются диаметрально противоположными, - сказал он. - В то же время мы благодарны за готовность вести предметный диалог с Германией по такому непростому вопросу".

Он выразил уверенность в успешных переговорах с целью подписания договора о транзите газа.

"Я думаю, в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет выкручивать руки", - сказал Зеленский.