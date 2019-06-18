Азербайджан прибегает к дезинформационным уловкам против армян в Казахстане: были задействованы фейковые сайты

Азербайджан использует дезинформационные уловки против армян в Казахстане. Это проявилось после недавнего интервью новоизбранного Президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева, когда Азербайджан, прибегая к дезинформации и используя фальшивые “армянские” сайты, попытался оказать влияние на общественные круги Казахстана, формируя отрицательное отношение к армянам.

С этой целью на “армянском” сайте они посредством фальшивого редактора, имеющего ник с “армянской фамилией” опубликовали статью, содержащую оскорбительные выражения в адрес казахского народа.

Вся доступная информация и ссылки на эти публикации приводятся ниже.

С целью представления результатов выборов представителям местных и международных СМИ после избрания на пост президента Казахстана 9 июня Касим-Жомарт Токаев выступил с пресс-конференцией.

Президент Казахстана, отвечая на вопрос армянского корреспондента газеты “Голос Армении”, отметил, что с большой симпатией относится к Республике Армения, несколько дней назад встречался с премьер-министром РА Николом Пашиняном, с которым была достигнута договоренность о совместной работе по активизации двустороннего сотрудничества с четкими программами. “У нас очень много общего, между прочим, с Арменией с точки зрения истории и даже языка. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее сотрудничество. Не сомневайтесь, что с нашей стороны, со стороны Казахстана будет делаться все возможное, чтобы укреплять сотрудничество.”, - отметил Токаев.

Комментарий президента Казахстана получил широкий отклик в азербайджанской прессе. Азербайджанская пропагандистская машина, воспользовавшись этим случаем, начала распространять дезинформацию в собственном и в казахстанском обществе, представляя свою пропаганду, как информацию печально известного армянского источника, сайта Armenianreport.com, согласно которой якобы армянский автор “допускает оскорбительные высказывания в отношении казахского народа” в ответ на заявление Токаева.

Необходимо подчеркнуть, что почти одновременно на эту тему распространили материалы, сеющие ненависть к армянам и ряд других азербайджанских источников портал “Yenicag.Ru”, вебсайты Minval.az и Axar.az и др.

Затем, перепечатав статью ложного армянского сайта, азербайджанская пропагандистская машина начала распространять эту дезинформацию, назвав ее так называемым “ответом армян Токаеву”.

В то же время, эти материалы активно продолжают распространяться и в кругах казахстанского общества и в социальных сетях. Это недопустимо, поскольку тем самым азербайджанская пропагандистская машина продолжает свои попытки вбивать клинья в армяно-казахские дружественные отношения.

Armenianreport.com источник - азербайджанский пропагандистский сайт. Известный эксперт подробно обосновал это еще несколько лет назад.

По этому случаю достаточно лишь отметить, кто перепечатывает дезинформацию, озаглавив материал “армянская пропагандистская машина ответила Токаеву”.