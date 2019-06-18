Никол Пашинян принял известного ученого Реймонда Дамадяна

Премьер-министр Никол Пашинян принял знаменитого ученого, изобретателя и врача, армянина по происхождению Реймонда Дамадяна, который является создателем магнитно-резонансного томографа (МРТ).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит известного ученого на родину и высоко оценил его научное открытие, которое имело революционную роль в области медицины. “Ваш визит - хорошая возможность обсудить наше видение будущей Армении. Наше правительство рассматривает Армению как технологически развитое государство, и наличие такого соотечественника, как Вы, внушает уверенность в том, что это реализуемая задача”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что г-н Дамадян является исключительным примером таланта армянского народа.

Ученый представил премьер-министру свою деятельность и проекты, коснулся возможностей аппарата МРТ нового поколения.

Собеседники обменялись мнениями о возможностях сотрудничества с медицинскими и научными кругами Армении и пополнения сферы здравоохранения Армении новыми аппаратами МРТ, а также о развитии сфер образования и науки.