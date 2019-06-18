У властей Армении жесткая позиция по теоретической возможности попытки любой страны мира вмешаться во внутренние дела нашего государства: Мирзоян

У властей Армении жесткая позиция по теоретической возможности попытки любой страны мира вмешаться во внутренние дела нашего государства. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель НС Армении Арарат Мирзоян.

«Нет. У нас жесткая позиция по теоретической возможности попытки любой страны мира вмешаться во внутренние дела нашего государства. Это очень теоретическая, но вместе с тем и практическая позиция», - сказал Мирзоян.

Он сообщил, что он провел много встреч с послом России, было обсуждено множество вопросов. «Мы также говорили об уважении взаимного суверенитета, мы - российского, а российская сторона - нашего», - сказал Мирзоян.

Коснувшись встречи российского посла со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, председатель НС отметил, что лично он не приветствует эту встречу. «Речь не том, что посол какой-либо страны не должен встречаться с каким-либо политическим деятелем Армении, но речь идет о том, что проходит встреча с тем человеком, которому предъявлено серьезное обвинение, и есть судебный процесс, в рамках которого любая встреча может быть расценена как вмешательство», - объяснил Мирзоян.