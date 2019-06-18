Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-06-19

ЕРЕВАН, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 июня, курс доллара США сократился на 0.05 драмa и составил 477.78 драм. Курс евро сократился на 1.35 драмa и составил 534.35 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.43 драм. Курс британского фунта сократился на 3.12 драмa и составил 598.37 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 155.01 драмa и составила 20603.69 драм. Цена серебра сократилась на 3.78 драмa и составила 227.04 драм. Цена платины сократилась на 170.27 драмa и составила 12211.98 драм.