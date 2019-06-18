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Киракос Давтян назначен местоблюстителем руководителя Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви


Решением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго епископ Вазген Мирзаханян освобожден с должности руководителя Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св. Эчмиадзина, другим решением католикоса, Киракос Давтян назначен местоблюстителем руководителя Грузинской епархии Армянской Апостольской церкви.




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