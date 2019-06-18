Билеты на игру Евро-2019, которая состоится в Ереване уже в продаже и стоят 500 драмов

В продажу поступили билеты на матчи группового этапа чемпионата Европы до 19-и лет.

В кассах Республиканского стадиона можно приобрести билеты на матчи, которые состоятся на всех 3 стадионах, а в кассах “Бананца” и в техническом центре ФФА/футбольной академии продаются билеты только на матчи, которые пройдут на этих стадионах.

Стоимость билетов на матчи группового этапа:

Республиканский стадион - Западная и Восточная трибуны - 500 драмов, Северная и Южная трибуны - 200 драмов

Стадион “Бананц” - Западная и Восточная трибуны - 500 драмов, Северная трибуна - 200 драмов

Технический центр ФФА - одна основная трибуна - 500 драмов.