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Ваге Григорян избран членом Конституционного суда Армении


Национальное Собрание избрало Ваге Григоряна членом Конституционного суда Армении. Как сообщает Арменпресс, из 132 депутатов в голосовании приняло участие 122 депутата. За кандидатуру Григоряна проголосовали 99, против - 22 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным.




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