Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Законопроект о приостановлении действия ДРСМД был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне.

В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.