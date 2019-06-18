В ДРК свыше 300 тысяч человек стали беженцами из-за военных действий

Свыше 300 тысяч человек с начала июня были вынуждены покинуть свои дома в северо-восточных провинциях Демократической республики Конго, где проходят боевые столкновения местных военных группировок, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Бабар Балох.

"Насилие в северо-восточных частях ДР Конго, как сообщается, привело к переселению свыше 300 тысяч человек с начала июня. Ситуация в провинции Итури с середины прошлой недели ухудшилась, в многочисленных атаках принимают участие группировки Хема и Ленду", - заявил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Балох добавил, что представители УВКБ ООН не имеют доступа во все регионы, в которых ведутся боевые действия, а оценка ситуации была сделана по информации из 125 мест. Управление при этом обеспокоено сообщениями о похищениях, убийствах, сексуальном и других видах насилия в отношении мирных жителей.

Боевые действия в данном регионе также затрудняют борьбу с распространением смертельного вируса гемаррагической лихорадки Эбола в ДР Конго. По словам официального представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переселение людей мешает точно отследить все возможные контакты заболевших.

По данным ВОЗ, в провинции Итури, в частности, было зафиксировано 211 случаев заболевания Эболой, из них 124 со смертельным исходом. Всего в ДР Конго зарегистрировано 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки.

В связи в активизацией боевых действий, Миссия ООН по стабилизации ситуациии в ДР Конго (MONUSCO) приняла решение об укреплении своего присутствия в данном регионе и открывает три дополнительные военные базы на северо-востоке страны.