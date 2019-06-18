Беженец из Сирии превратил свою комнату в словарь голландского языка



Сирийский беженец Хассан Факхаде нашел небанальный способ быстро овладеть иностранным языком. Как вам такой лайфхак? Смотрите на видео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik