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Беженец из Сирии превратил свою комнату в словарь голландского языка


Сирийский беженец Хассан Факхаде нашел небанальный способ быстро овладеть иностранным языком. Как вам такой лайфхак? Смотрите на видео,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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