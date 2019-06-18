Рябков: США провоцируют войну своими действиями в отношении Ирана

Действия Вашингтона в отношении Тегерана в течение длительного времени направлены на провоцирование войны. Об этом заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы видим на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Иран. Такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам замминистра, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) во многом зависит от того, какую линию будут проводить европейские участники сделки (Великобритания, Германия и Франция).