Премьер-министр Армении Никол Пашинян в деятельности Всеармянского фонда “Айастан” видит необходимость нового восприятия благотворительности. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал 18 июня в ходе ежегодного собрания Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан”.

“Если мы даем людям материалы, но не наделяем их навыками, мы ничем не помогаем этому человеку. Мы трансформируем его проблемы из одного поля в другое. Если поощрение труда, обучение навыкам и поощрение образования в этих общих программах не составляют важного компонента, то мы, по сути, не можем решать вопросы на должном уровне. Так что во всех случаях содержание должно быть приоритетным”, - сказал Пашинян.

В годовом собрании Совета попечителей Всеармянского фонда “Айастан” принимают участие президент РА Армен Саркисян, премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Республики Арцах Бако Саакян и другие высокопоставленные должностные лица из Армении, Арцаха и диаспоры.