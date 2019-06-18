Водохранилище Веди может стать важнейшим ресурсным узлом для укрепления капельной оросительной сети в Армении: Сурен Папикян

Министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян встретился с региональным директором французского агентства развития по Восточной Европе, Кавказу, Турции и Азии - Сесилом Купри и возглавляемой им делегацией. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства территориального управления и инфраструктур РА, Сурен Папикян приветствовал гостей и отметил, что рад еще раз, уже в новом статусе, принимать в министерстве представителей партнерской организации. Выделив из программ, осуществляемых в Армении совместно с агентством, строительство водохранилища Веди с целью восстановления орошаемых земель Араратской долины, министр Папикян отметил, что по своему жизненно важному значению оно решает проблему эффективного управления водными ресурсами страны. Внедрение целостной инфраструктурной системы водохранилища Веди может стать одним из важнейших ресурсных узлов укрепления капельной оросительной сети в Армении, что, в свою очередь, неизбежно будет иметь многофункциональное влияние на различные отрасли экономики”, - сказал министр.

В свою очередь директор французского агентства развития по Восточной Европе, Кавказу, Турции и Азии Сесил Купри выразил удовлетворение в связи с проведением строительных работ в водохранилище Веди в соответствии с установленными нормами и подчеркнул, что программа водохранилища Веди является самым важным и самым большим проектом, когда-либо осуществленным агентством за рубежом. Он также подчеркнул, что зафиксированные в Армении политические и экономические изменения дают прекрасную возможность динамичного развития двусторонних отношений и обозначения новых направлений сотрудничества.

В заключение стороны выразили готовность посредством периодических встреч и консультаций предопределять приоритеты сотрудничества и новые программы в сфере инфраструктурного развития, строительства водохранилищ и эффективного управления водными ресурсами.