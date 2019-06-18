В рамках 20-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” состоится концерт легендарной группы ударных инструментов “Амадинда”

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА в рамках 20-го Международного музыкального фестиваля “Ереванские перспективы” 19 июня в 19: 30 в концертном зале “Арам Хачатурян” состоится концерт легендарной ударной группы “Амадинда”.

Как передает «Арменпресс», фестиваль “Ереванские перспективы” проводится под патронажем премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Фестиваль поддерживает благотворительный фонд “Мой шаг”.

В ходе концерта группа представит музыку и Европы и Африки, а также произведения авторов XXI века.

Виртуозность и музыкальные способности членов группы ”Амадинда” вдохновляли знаменитых композиторов ХХ века десятилетиями работать с группой, в результате чего были созданы шедевры ударного репертуара, написанные специально для группы “Амадинда”. С исполнениями “Амадинды” было выпущено 30 альбомов. Самая значимая запись группы - серия для ударных инструментов Джона Кейджа, состоящая из шести пластинок.