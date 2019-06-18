Постановка оперы Степана Джрбашяна “Гикор” посвящена 150-летию Ованеса Туманяна

Известный армянский композитор Степан Джрбашян на основе одноименного рассказа Ованеса Туманяна в 1973 г. создал оперу “Гикор”.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, впервые она была поставлена в 1974 году и до 1986 года была в репертуаре театра, после чего она не ставилась 30 лет.

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА 26 и 28 июня в 19: 00 в зале Оперной студии им. Казароса Сарьяна Ереванской государственной консерватории им. Комитаса при участии воспитанников музыкальной школы им. А. Тиграняна состоится показ оперы Степана Джрбашяна “Гикор”, посвященной 150-летию со дня рождения Туманяна. Опера “Гикор” будет представлена и в регионах Армении. 1-го июля, в 18: 00 в Ванадзорском филиале, 4-го июля в 18:00 в драматическом театре им. А. Аджемяна в Гюмри.

В главных ролях выступят: Гикор - Ани Тамазян, которая является внучкой Аси Айрапетян, Амбо - Акоп Арзуманян, Салби - Мариам Вардумян, Базаз Артем - Каро Айрумян, Нато - Лиана Айрумян, деди - Агавни Арутюнян. Дирижер спектакля - заслуженный артист РА Айк Овакимян, руководитель вокальной части Шаке Ашчян, концертмейстер - Рузан Варосян, хореограф - Гор Мкртчян, режиссер и художник - Нарине Тарзимкоян.

Руководитель проекта - директор музыкальной школы им. А. Тиграняна Анаит Геворкян, спонсоры - Каро и Сирвард Кавукчяны, проживающие в Америке, организаторы - музыкальная школа им. А. Тиграна и Фонд содействия культурному образованию.

В проекте участвуют около 150 участников, в том числе и воспитанники вокального отдела музыкальной школы им. А. Тиграняна, оркестр ”Тигранян”, хор, танцевальный ансамбль “Real dance”, воспитанники театральной студии “Артист”.